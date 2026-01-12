ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
1 хв

Малиновський відзначився асистом і побив рекорд Шевченка в Серії А

Руслан став рекордсменом за кількістю гольових передач у чемпіонаті Італії серед українців.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Руслан Малиновський

Руслан Малиновський / facebook.com/genoaCFCofficial

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський відзначився асистом у домашньому матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2025/26 проти "Кальярі".

32-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди і вже на 7-й хвилині поєдинку допоміг відкрити рахунок, віддавши гольову передачу на Лоренцо Коломбо.

Це 30-й асист Малиновського в чемпіонаті Італії. За цим показником він перевершив Андрія Шевченка (29) і став рекордсменом за кількістю результативних передач у Серії А серед українців.

Зазначимо, що Руслан відзначився асистом у другому матчі поспіль. Минулого туру він зробив гольову передачу в поєдинку проти "Мілана".

Загалом Малиновський уже має у своєму активі п'ять результативних дій у нинішньому розіграші чемпіонату Італії – 2 голи та 3 асисти.

Матч "Дженоа" – "Кальярі" триває. Станом на зараз "грифони" ведуть в рахунку 1:0.

Перед початком туру генуезці з 16 очками йшли на 17-му місці у таблиці Серії А.

Дата публікації
Кількість переглядів
224
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie