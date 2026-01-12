Малиновський відзначився асистом і побив рекорд Шевченка в Серії А

Руслан Малиновський / facebook.com/genoaCFCofficial

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський відзначився асистом у домашньому матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2025/26 проти "Кальярі".

32-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди і вже на 7-й хвилині поєдинку допоміг відкрити рахунок, віддавши гольову передачу на Лоренцо Коломбо.

Це 30-й асист Малиновського в чемпіонаті Італії. За цим показником він перевершив Андрія Шевченка (29) і став рекордсменом за кількістю результативних передач у Серії А серед українців.

Зазначимо, що Руслан відзначився асистом у другому матчі поспіль. Минулого туру він зробив гольову передачу в поєдинку проти "Мілана".

Загалом Малиновський уже має у своєму активі п'ять результативних дій у нинішньому розіграші чемпіонату Італії – 2 голи та 3 асисти.

Матч "Дженоа" – "Кальярі" триває. Станом на зараз "грифони" ведуть в рахунку 1:0.

Перед початком туру генуезці з 16 очками йшли на 17-му місці у таблиці Серії А.