Малиновський відзначився голом у третьому поспіль матчі Серії А – відео
Руслан реалізував пенальті в поєдинку проти "Наполі".
Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський відзначився забитим голом у домашньому матчі 24-го туру італійської Серії А сезону-2025/26 проти "Наполі".
32-річний українець відкрив рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі, реалізувавши пенальті.
Це вже п'ятий гол Руслана в нинішньому розіграші чемпіонату Італії. Також у його активі три асисти.
Малиновський забив гол у третьому поспіль матчі Серії А. У попередніх турах він гарматним ударом зі штрафного вразив ворота "Болоньї" та реалізував пенальті в грі проти "Лаціо".
Малиновського замінили на 74-й хвилині, за рахунку 2:2, а матч завершився поразкою "грифонів" з рахунком 2:3.
Причому від 76-ї хвилини "партенопейці" грали в меншості після вилучення Жуана Жезуса, який отримав другу жовту картку. На 90+5-й хвилині неаполітанці удесятьох вирвали перемогу завдяки голу Расмуса Гойлунда.
Огляд матчу "Дженоа" – "Наполі"
Наразі "Дженоа" (23 очки) посідає 16-те місце в турнірній таблиці Серії А. "Наполі" (49 балів) перебуває на третій позиції.
У наступному турі чемпіонату Італії генуезці 15 лютого на виїзді зіграють з "Кремонезе", а неаполітанці того ж дня приймуть "Рому" українського форварда Артема Довбика.