Малиновський відзначився голом у третьому поспіль матчі Серії А – відео

Руслан Малиновський / © facebook.com/genoaCFCofficial

Реклама

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський відзначився забитим голом у домашньому матчі 24-го туру італійської Серії А сезону-2025/26 проти "Наполі".

32-річний українець відкрив рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі, реалізувавши пенальті.

Це вже п'ятий гол Руслана в нинішньому розіграші чемпіонату Італії. Також у його активі три асисти.

Реклама

Малиновський забив гол у третьому поспіль матчі Серії А. У попередніх турах він гарматним ударом зі штрафного вразив ворота "Болоньї" та реалізував пенальті в грі проти "Лаціо".

Малиновського замінили на 74-й хвилині, за рахунку 2:2, а матч завершився поразкою "грифонів" з рахунком 2:3 .

Причому від 76-ї хвилини "партенопейці" грали в меншості після вилучення Жуана Жезуса, який отримав другу жовту картку. На 90+5-й хвилині неаполітанці удесятьох вирвали перемогу завдяки голу Расмуса Гойлунда.

Огляд матчу "Дженоа" – "Наполі"

Наразі "Дженоа" (23 очки) посідає 16-те місце в турнірній таблиці Серії А. "Наполі" (49 балів) перебуває на третій позиції.

Реклама

У наступному турі чемпіонату Італії генуезці 15 лютого на виїзді зіграють з "Кремонезе", а неаполітанці того ж дня приймуть "Рому" українського форварда Артема Довбика.