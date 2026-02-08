ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
1 хв

Малиновський відзначився голом у третьому поспіль матчі Серії А – відео

Руслан реалізував пенальті в поєдинку проти "Наполі".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Руслан Малиновський

Руслан Малиновський / © facebook.com/genoaCFCofficial

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський відзначився забитим голом у домашньому матчі 24-го туру італійської Серії А сезону-2025/26 проти "Наполі".

32-річний українець відкрив рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі, реалізувавши пенальті.

Це вже п'ятий гол Руслана в нинішньому розіграші чемпіонату Італії. Також у його активі три асисти.

Малиновський забив гол у третьому поспіль матчі Серії А. У попередніх турах він гарматним ударом зі штрафного вразив ворота "Болоньї" та реалізував пенальті в грі проти "Лаціо".

Малиновського замінили на 74-й хвилині, за рахунку 2:2, а матч завершився поразкою "грифонів" з рахунком 2:3.

Причому від 76-ї хвилини "партенопейці" грали в меншості після вилучення Жуана Жезуса, який отримав другу жовту картку. На 90+5-й хвилині неаполітанці удесятьох вирвали перемогу завдяки голу Расмуса Гойлунда.

Огляд матчу "Дженоа" – "Наполі"

Наразі "Дженоа" (23 очки) посідає 16-те місце в турнірній таблиці Серії А. "Наполі" (49 балів) перебуває на третій позиції.

У наступному турі чемпіонату Італії генуезці 15 лютого на виїзді зіграють з "Кремонезе", а неаполітанці того ж дня приймуть "Рому" українського форварда Артема Довбика.

Дата публікації
Кількість переглядів
132
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie