- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 1 хв
Малиновський забив гол у другому поспіль матчі Серії А
Руслан реалізував пенальті в поєдинку проти "Лаціо".
Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський відзначився забитим голом у виїзному матчі 23-го туру італійської Серії А сезону-2025/26 проти "Лаціо".
За рахунку 2:0 на користь суперника 32-річний українець реалізував пенальті на 67-й хвилині зустрічі, скоротивши відставання своєї команди. За три хвилини до цього він заробив жовту картку.
Відео гола Малиновського
Це вже четвертий гол Руслана в нинішньому розіграші чемпіонату Італії. Також у його активі три асисти.
Малиновський забив у другому поспіль матчі Серії А. Минулого туру він гарматним ударом зі штрафного вразив ворота "Болоньї".
Малиновського замінили на 87-й хвилині, а матч завершився перемогою "Лаціо" з рахунком 3:2.
Огляд матчу "Лаціо" – "Дженоа"
Наразі "Дженоа" (23 очки) посідає 16-те місце в турнірній таблиці Серії А.
У наступному турі чемпіонату Італії "грифони" 7 лютого прийматимуть "Наполі".