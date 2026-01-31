Малиновський забив гол у другому поспіль матчі Серії А

Руслан Малиновський / © facebook.com/genoaCFCofficial

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський відзначився забитим голом у виїзному матчі 23-го туру італійської Серії А сезону-2025/26 проти "Лаціо".

За рахунку 2:0 на користь суперника 32-річний українець реалізував пенальті на 67-й хвилині зустрічі, скоротивши відставання своєї команди. За три хвилини до цього він заробив жовту картку.

Відео гола Малиновського

Це вже четвертий гол Руслана в нинішньому розіграші чемпіонату Італії. Також у його активі три асисти.

Малиновський забив у другому поспіль матчі Серії А. Минулого туру він гарматним ударом зі штрафного вразив ворота "Болоньї".

Малиновського замінили на 87-й хвилині, а матч завершився перемогою "Лаціо" з рахунком 3:2 .

Огляд матчу "Лаціо" – "Дженоа"

Наразі "Дженоа" (23 очки) посідає 16-те місце в турнірній таблиці Серії А.

У наступному турі чемпіонату Італії "грифони" 7 лютого прийматимуть "Наполі".