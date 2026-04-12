Малиновський забив супергол у матчі чемпіонату Італії
Руслан шикарним дальнім ударом вразив ворота "Сассуоло".
Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський відзначився красивим забитим голом у домашньому матчі 32-го туру італійської Серії А сезону-2025/26 проти "Сассуоло".
32-річний українець відкрив рахунок уже на 18-й хвилині зустрічі, з-за меж штрафного майданчика відправивши м'яч у ближній верхній кут.
Цей гол став для Малиновського шостим у поточному сезоні Серії А. Також у його активі три асисти.
Руслан розпочав цей матч у стартовому складі й був замінений на 55-й хвилині. На 5-й хвилині він отримав жовту картку.
Поєдинок завершився перемогою генуезького клубу з рахунком 2:1.
Після цього матчу "Дженоа" (36 очок) посідає 13-те місце у турнірній таблиці Серії А. "Сассуоло" (42 бали) перебуває на 11-й позиції.
У наступному турі команда Малиновського 19 квітня на виїзді зіграє з "Пізою", а "Сассуоло" 17 квітня прийме "Комо".