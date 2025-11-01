ТСН у соціальних мережах

Малиновський залишився без тренера: легенду "Арсенала" звільнили в Італії

"Дженоа" відправила у відставку Патріка Вієйра.

Патрік Вієйра

Патрік Вієйра / © Associated Press

Італійська "Дженоа", за яку виступає український півзахисник Руслан Малиновський, звільнила Патріка Вієйра з посади головного тренера.

Про це повідомляється на офіційному сайті генуезького клубу.

49-річний французький фахівець очолював "грифонів" від листопада 2024 року. Минулий сезон команда завершила на 13-му місці в таблиці Серії А.

Цього сезону "Дженоа" набрала лише три очки (3 нічиї та 6 поразок) у дев'яти стартових турах Серії А та наразі розташовується на останній позиції.

В останньому матчі під керівництвом Вієйра генуезці 29 жовтня на своєму полі поступилася "Кремонезе" (0:2) у межах 9-го туру Серії А.

Свій наступний матч "Дженоа" проведе 3 листопада на виїзді проти "Сассуоло" у чемпіонаті Італії.

Додамо, що Малиновський цього сезону зіграв за генуезьку команду сім поєдинків у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.

Нагадаємо, Вієйра – легенда лондонського "Арсенала" та збірної Франції.

За "канонірів" Патрік провів 405 матчів, у яких забив 32 голи і зробив 47 результативних передач. Він тричі виграв з "гармашами" АПЛ та Суперкубок Англії, а також чотири рази став володарем Кубка Англії.

Упродовж кар'єри Вієйра також грав за "Кан", "Мілан", "Ювентус", "Інтер" і "Манчестер Сіті". Одного разу він виграв Серію А з "Міланом" та чотири рази з "Інтером". У складі "нерадзуррі" став володарем Кубка та двічі Суперкубка Італії. Разом з "Манчестер Сіті" тріумфував у Кубку Англії.

За збірну Франції відіграв 107 матчів і забив 6 голів. У складі "Ле Бле" виграв чемпіонат світу-1998 та Євро-2000.

Вієйра завершив ігрову кар'єру 2011 року. 2013-го розпочав тренерську кар'єру, очоливши молодіжну команду "Манчестер Сіті". Потім працював головним тренером з "Нью-Йорк Сіті", "Ніццою", "Крістал Пелас", "Страсбуром" і "Дженоа".

