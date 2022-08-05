"Малював для дружби": російський хокеїст поскаржився на те, як його примусили заклеїти прапор РФ у Фінляндії

Зокрема, 24-річний воротар зізнався у тому, що після початку повномасштабного вторгнення армії РФ до України в його кар'єрі виникли певні труднощі, і він був змушений повернутись на батьківщину.

Про це Волков розповів в інтерв'ю порталу Sports.ru.

"З неприємного – це те, що довелося прапор заклеювати. Я сидів у роздягальні, до мене підійшли та повідомили, що ліга зверху сказала прибрати прапор, щоб уникнути провокацій та агресії. А у мене на шоломі було їх два – фінський та російський.

Чому я повинен заклеювати свій прапор, а ваш залишати? Давайте тоді заклею обидва. Я ж малював їх для дружби, а не для ворожнечі.

Що стосується особисто негативу до мене, то або я не зрозумів, або цього не було. На вулиці мене ніхто не ловив", - сказав Волков.

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