"Мамкін історик" та "реінкарнація Гітлера": відомий український футболіст висловився щодо Путіна

Він висловив упевненість в ЗСУ та в загальну перемогу над країною-окупанткою.

Український футболіст Роман Зозуля висловився щодо рішення президента Росії Володимира Путіна визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це 32-річний гравець написав на своїй сторінці у Facebook.

"Мамкін історик не розуміє, що своїми фантастичними казками лише загартовує і згуртовує нашу націю.

Вони можуть скільки завгодно рукоблудити на забальзамований труп в мавзолеї, але для нас він був, є і буде катом, як і його наступник. І наша справа, що робити з їхніми пам’ятниками і як розвивати свою країну.

Ми ніколи не були братськими народами, бо братам не намагаються нав’язати комплекс меншовартості і при нагоді закинути петлю на шию. Ми завжди були кісткою в горлі для більшості правителів "великої і могучої". В різні історичні періоди вони прагнули нас підкорити, морити голодом, переслідувати, саджати і вбивати за право говорити рідною мовою, висловлювати позицію та прагнути незалежності. І чим більше вони стискали свій зашморг, тим сильніше ми з нього виривалися. У нас ніколи не було стокгольмського синдрому, у нас завжди було тотальне несприйняття їхнього насилля і контролю. В новітній історії України ми це демонстрували раз на десятиліття на Майданах. Натомість, наші сусіди бояться підняти голову і висловити протест душевнохворому царю. Звісно, є свідомі росіяни, які неодноразово висловлювали нам свою підтримку, але їх критично мало. Переважна більшість - це зомбована пропагандою біомаса. Але це їхній вибір - жити в страху і пригніченні. І нам з ними не по дорозі.

Ми мирна нація, яка не має в планах ні на кого нападати. Нам вистачає людей і своїх земель, але і віддавати їх якомусь божевільному ми не будемо.

На 8-му році війни нарешті весь світ прозрів і усвідомив, що в Україні немає ніякого громадянського конфлікту, що ми 8 років стримуємо російську агресію і не даємо їй поширитися на всю Європу. Ціною цього стало 15 тисяч життів... Тому світ має усвідомити і іншу істину, що путін - це реінкарнація гітлера. І його плани більш амбітні, ніж захоплення України. Тому, зараз як ніколи важливо, щоб світ об’єднався і запровадив економічні санкції проти цього проклятого режиму.

А з фізичним опором, впевнений, наші ЗСУ справляться, бо характер наших військових викутий зі сталі. Наша перемога вже близько, як і феєричний кінець кремлівсього зла. Вірю в Україну, вірю в перемогу, вірю в українську армію!", - сказав Зозуля.

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