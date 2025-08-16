ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Манчестер Юнайтед – Арсенал: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

Центральний поєдинок стартового туру АПЛ відбудеться 17 серпня в Манчестері.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" / © Associated Press

У неділю, 17 серпня, "Манчестер Юнайтед" і "Арсенал" українця Олександра Зінченка зустрінуться в центральному матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Де дивитися матч Манчестер Юнайтед – Арсенал

В Україні матч "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Прогноз букмекерів на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Арсенал". На перемогу "канонірів" можна поставити з коефіцієнтом 1,94. Нічия – 3,85. Виграш "червоних дияволів" – 4,35.

Минулого сезону "Манчестер Юнайтед" посів лише 15-те місце в АПЛ. Тоді як Арсенал" завершив чемпіонат на другій позиції.

Раніше повідомлялося, що "Ліверпуль" вирвав перемогу над "Борнмутом" у матчі-відкритті нового сезону АПЛ.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie