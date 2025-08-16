Манчестер Юнайтед – Арсенал: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" / © Associated Press

У неділю, 17 серпня, "Манчестер Юнайтед" і "Арсенал" українця Олександра Зінченка зустрінуться в центральному матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Де дивитися матч Манчестер Юнайтед – Арсенал

В Україні матч "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Прогноз букмекерів на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Арсенал". На перемогу "канонірів" можна поставити з коефіцієнтом 1,94. Нічия – 3,85. Виграш "червоних дияволів" – 4,35.

Минулого сезону "Манчестер Юнайтед" посів лише 15-те місце в АПЛ. Тоді як Арсенал" завершив чемпіонат на другій позиції.

Раніше повідомлялося, що "Ліверпуль" вирвав перемогу над "Борнмутом" у матчі-відкритті нового сезону АПЛ.