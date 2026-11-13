"Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення нового головного тренера

Маурісіо Почеттіно / © Associated Press

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Англійський "Манчестер Юнайтед" призначив Маурісіо Почеттіно на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті "червоних дияволів".

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Деталі контракту 54-річного аргентинського фахівця з "манкуніанцями" не розголошуються. За інформацією The Athletic, угода розрахована до літа 2029 року.

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Збірна США, яку Почеттіно очолював від вересня 2024 року, отримає за тренера суму відступних у розмірі близько 10 мільйонів доларів.

На посаді головного тренера "Манчестер Юнайтед" аргентинець замінив Майкла Карріка, якого напередодні звільнили.

МЮ виграв лише один з десяти останніх матчів у всіх турнірах та наразі перебуває у зоні вильоту АПЛ, маючи 8 очок після десяти турів — 18-та позиція.

У дебютному поєдинку з новим тренером "Манчестер Юнайтед" 22 листопада на виїзді зіграє в АПЛ проти "Ліверпуля".

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Почеттіно до роботи зі збірною США, з якою дійшов до 1/8 фіналу домашнього чемпіонату світу-2026, де американці розгромно програли Бельгії (1:4), очолював "Челсі", ПСЖ, "Тоттенгем", "Саутгемптон" і "Еспаньйол".

Раніше повідомлялося, що Італія здобула вольову перемогу над Францією в Лізі націй.

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