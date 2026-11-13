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"Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення нового головного тренера
Маурісіо Почеттіно офіційно очолив "червоних дияволів".
Англійський "Манчестер Юнайтед" призначив Маурісіо Почеттіно на посаду головного тренера команди.
Про це повідомляється на офіційному сайті "червоних дияволів".
Деталі контракту 54-річного аргентинського фахівця з "манкуніанцями" не розголошуються. За інформацією The Athletic, угода розрахована до літа 2029 року.
Збірна США, яку Почеттіно очолював від вересня 2024 року, отримає за тренера суму відступних у розмірі близько 10 мільйонів доларів.
На посаді головного тренера "Манчестер Юнайтед" аргентинець замінив Майкла Карріка, якого напередодні звільнили.
МЮ виграв лише один з десяти останніх матчів у всіх турнірах та наразі перебуває у зоні вильоту АПЛ, маючи 8 очок після десяти турів — 18-та позиція.
У дебютному поєдинку з новим тренером "Манчестер Юнайтед" 22 листопада на виїзді зіграє в АПЛ проти "Ліверпуля".
Почеттіно до роботи зі збірною США, з якою дійшов до 1/8 фіналу домашнього чемпіонату світу-2026, де американці розгромно програли Бельгії (1:4), очолював "Челсі", ПСЖ, "Тоттенгем", "Саутгемптон" і "Еспаньйол".
Раніше повідомлялося, що Італія здобула вольову перемогу над Францією в Лізі націй.