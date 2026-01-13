- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 220
- Час на прочитання
- 1 хв
"Манчестер Юнайтед" призначив нового головного тренера
"Червоних дияволів" очолив Майкл Каррік.
"Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення Майкла Карріка новим головним тренером команди.
Контракт 44-річного англійця з "червоними дияволами" розрахований до завершення нинішнього сезону, повідомляється на офіційному сайті манчестерського клубу.
На посаді керманича "манкуніанців" Каррік замінив Рубена Аморіма, якого було звільнено 5 січня 2026 року.
Зазначимо, що Каррік уже працював виконувачем обов'язків головного тренера МЮ 2021 року, тоді команда під його керівництвом перемогла "Арсенал" (3:2) та "Вільярреал" (2:0), а також зіграла внічию з "Челсі" (1:1).
Як гравець Майкл провів провів 464 матчі у складі "червоних дияволів", вигравши п'ять титулів АПЛ, Кубок Англії, два Кубки ліги, Лігу чемпіонів, Лігу Європи і Клубний чемпіонат світу.
Наразі "Манчестер Юнайтед" посідає 7-ме місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 32 очки після 21 матчу.
У наступному поєдинку "червоні дияволи" 17 січня приймуть "Манчестер Сіті" в АПЛ.
Раніше повідомлялося, що "Челсі" оголосив про призначення нового головного тренера.
Також ми розповідали, що мадридський "Реал" звільнив Хабі Алонсо та призначив нового головного тренера.