"Манчестер Юнайтед" призначив нового головного тренера

"Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення Майкла Карріка новим головним тренером команди.

Контракт 44-річного англійця з "червоними дияволами" розрахований до завершення нинішнього сезону, повідомляється на офіційному сайті манчестерського клубу.

На посаді керманича "манкуніанців" Каррік замінив Рубена Аморіма, якого було звільнено 5 січня 2026 року.

Зазначимо, що Каррік уже працював виконувачем обов'язків головного тренера МЮ 2021 року, тоді команда під його керівництвом перемогла "Арсенал" (3:2) та "Вільярреал" (2:0), а також зіграла внічию з "Челсі" (1:1).

Як гравець Майкл провів провів 464 матчі у складі "червоних дияволів", вигравши п'ять титулів АПЛ, Кубок Англії, два Кубки ліги, Лігу чемпіонів, Лігу Європи і Клубний чемпіонат світу.

Наразі "Манчестер Юнайтед" посідає 7-ме місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 32 очки після 21 матчу.

У наступному поєдинку "червоні дияволи" 17 січня приймуть "Манчестер Сіті" в АПЛ.

