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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Манчестер Юнайтед" розбив "Атлетик" у першому матчі півфіналу Ліги Європи (відео)

В іншій півфінальній парі турніру "Тоттенгем" впевнено обіграв "Буде-Глімт".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Атлетик" – "Манчестер Юнайтед"

"Атлетик" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

"Манчестер Юнайтед" на виїзді розгромив "Атлетик" Більбао в першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао завершився з рахунком 0:3.

"Червоні дияволи" відкрили рахунок на 30-й хвилині зустрічі – відзначився Каземіро.

На 35-й хвилині баски залишилися в меншості – Дані Вівіан "привіз" пенальті та отримав пряму червону картку. Вирок з 11-метрової позначки успішно виконав Бруну Фернандеш.

На 45-й хвилині "манкуніанці" зробили рахунок розгромним – Фернандеш оформив дубль.

Огляд матчу "Атлетик" – "Манчестер Юнайтед"

Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 8 травня, на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері.

Зазначимо, що в першому поєдинку іншої півфінальної пари Ліги Європи англійський "Тоттенгем" вдома обіграв норвезький "Буде-Глімт" з рахунком 3:1.

Фінал турніру заплановано 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао.

Нагадаємо, торік переможцем Ліги Європи стала італійська "Аталанта", яка у фіналі розгромила німецький "Баєр".

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