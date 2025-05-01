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"Манчестер Юнайтед" розбив "Атлетик" у першому матчі півфіналу Ліги Європи (відео)
В іншій півфінальній парі турніру "Тоттенгем" впевнено обіграв "Буде-Глімт".
"Манчестер Юнайтед" на виїзді розгромив "Атлетик" Більбао в першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао завершився з рахунком 0:3.
"Червоні дияволи" відкрили рахунок на 30-й хвилині зустрічі – відзначився Каземіро.
На 35-й хвилині баски залишилися в меншості – Дані Вівіан "привіз" пенальті та отримав пряму червону картку. Вирок з 11-метрової позначки успішно виконав Бруну Фернандеш.
На 45-й хвилині "манкуніанці" зробили рахунок розгромним – Фернандеш оформив дубль.
Огляд матчу "Атлетик" – "Манчестер Юнайтед"
Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 8 травня, на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері.
Зазначимо, що в першому поєдинку іншої півфінальної пари Ліги Європи англійський "Тоттенгем" вдома обіграв норвезький "Буде-Глімт" з рахунком 3:1.
Фінал турніру заплановано 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао.
Нагадаємо, торік переможцем Ліги Європи стала італійська "Аталанта", яка у фіналі розгромила німецький "Баєр".