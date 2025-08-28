ТСН у соціальних мережах

"Манчестер Юнайтед" сенсаційно вилетів з Кубка ліги від команди четвертого дивізіону

"Червоні дияволи" у серії пенальті поступилися "Грімсбі Таун".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

Гучна сенсація сталася в матчі другого раунду Кубка англійської ліги "Манчестер Юнайтед" вилетів з турніру від "Грімсбі Таун", який виступає в четвертому дивізіоні країни.

У першому таймі господарі шокували "манкуніанців" голами Чарльза Вернема і Тайрелла Воррена на 22-й і 30-й хвилинах відповідно.

У другій половині протистояння "червоні дияволи" зуміли відігратися з 0:2. На 75-й хвилині забив Бріан Мбемо, а на 89-й відзначився Гаррі Магвайр.

Це дозволило підопічним Рубена Аморіма перевести гру до серії пенальті, яка виявилася затяжною. Зрештою точнішими виявилися футболісти "Грімсбі Таун" (12:11), які й крокують до наступної стадії.

