"Манчестер Юнайтед" у першому матчі з новим тренером обіграв "Манчестер Сіті" в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті" / © Associated Press

"Манчестер Юнайтед" обіграв "Манчестер Сіті" в домашньому матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершився з рахунком 2:0 .

Обидва голи "червоні дияволи" забили в другому таймі. На 65-й хвилині рахунок у манкуніанському дербі відкрив Бріан Мбемо, а на 76-й хвилині перевагу господарів поля подвоїв Патрік Доргу.

Зазначимо, що це був перший матч Майкла Карріка на посаді головного тренера "Манчестер Юнайтед". Він замінив біля керма клубу Рубена Аморіма.

Раніше Каррік уже працював виконувачем обов'язків головного тренера МЮ 2021 року, тоді команда під його керівництвом перемогла "Арсенал" (3:2) та "Вільярреал" (2:0), а також зіграла внічию з "Челсі" (1:1).

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті"

Після цієї перемоги "Манчестер Юнайтед" (35 очок) піднявся на четверте місце в АПЛ. "Манчестер Сіті" (43 бали) залишився на другій позиції та на 6 пунктів відстає від лідера "Арсенала", який має матч у запасі.

У наступному турі підопічні Карріка 25 січня на виїзді зіграють з "Арсеналом", а команда Хосепа Гвардіоли днем раніше прийме "Вулвергемптоном".

