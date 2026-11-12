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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Манчестер Юнайтед" звільнив легенду клубу та визначився з новим тренером

Майкла Карріка на чолі "червоних дияволів" замінить Маурісіо Почеттіно.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Майкл Каррік

Майкл Каррік / © Associated Press

Англійський "Манчестер Юнайтед" звільнив Майкла Карріка з посади головного тренера.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що новим керманичем "червоних дияволів" стане Маурісіо Почеттіно — 54-річний аргентинський фахівець залишить збірну США, яку очолював від вересня 2024 року.

Каррік очолив МЮ в січні 2026 року. Спочатку 45-річний англієць став виконувачем обов'язків головного тренера, а пізніше і повноцінним коучем. Під його керівництвом "манкуніанці" провели 32 матчі, в яких здобули 15 перемог, вісім разів зіграли внічию і зазнали дев'яти поразок.

"Манчестер Юнайтед" виграв лише один з десяти останніх матчів у всіх турнірах та опустився до зони вильоту АПЛ, маючи 8 очок після десяти турів — 18-та позиція.

Каррік — легенда "червоних дияволів". Він виступав за клуб від 2006 до 2018 року, провів 464 поєдинки у всіх турнірах і відзначився 24 забитими м'ячами. Як гравець Майкл виграв з МЮ 5 титулів АПЛ, Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Клубний чемпіонат світу, Кубок Англії, 6 Суперкубків Англії та 2 Кубки ліги.

Почеттіно до роботи зі збірною США, з якою дійшов до 1/8 фіналу домашнього чемпіонату світу-2026, де американці розгромно програли Бельгії (1:4), очолював "Челсі", ПСЖ, "Тоттенгем", "Саутгемптон" і "Еспаньйол".

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України підписав контракт із казахстанським клубом.

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