Манчестер Сіті – Аль-Хіляль: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд / © Associated Press

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У вівторок, 1 липня, англійський "Манчестер Сіті" та саудівський "Аль-Хіляль" зійдуться в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться на арені "Цитрус Боул" у місті Орландо. Стартовий свисток пролунає о 04:00 за київським часом.

"Манчестер Сіті" вийшов до плейоф з першого місця групи G. Підопічні Хосепа Гвардіоли перемогли марокканський "Відад" (2:0), розгромили еміратський "Аль-Айн" (6:0) та розбили італійський "Ювентус" (5:2).

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"Аль-Хіляль" пробився до плейоф з другої сходинки квартету H. Підопічні Сімоне Індзагі зіграли внічию з мадридським "Реалом" (1:1) та австрійським "Зальцбургом" (0:0), після чого обіграли мексиканську "Пачуку" (2:0).

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Аль-Хіляль

В Україні матч "Манчестер Сіті" – "Аль-Хіляль" можна переглянути наживо на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Також поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Крім того, гру покаже платформа DAZN, але без українських коментаторів.

Ставки букмекерів на матч Манчестер Сіті – Аль-Хіляль

Абсолютним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають клуб АПЛ. На перемогу "небесно-блакитних" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,28. Нічия – 6,50. Виграш саудівського колективу за підсумками 90 хвилин поєдинку – 9,50.

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На вихід "Манчестер Сіті" до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,10. Тріумф "Аль-Хіляля" з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті – 7,20.

Переможець пари "Манчестер Сіті" – "Аль-Хіляль" у чвертьфіналі зіграє з тріумфатором дуелі між міланським "Інтером" і бразильським "Флуміненсе".

Раніше повідомлялося, що визначено всі пари 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 та повну сітку плейоф.

На нашому сайті також можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

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