Манчестер Сіті – Арсенал: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 30-го туру АПЛ

Претенденти на чемпіонський титул визначать сильнішого в очному протистоянні.

У неділю, 31 березня, "Манчестер Сіті" та "Арсенал" українця Олександра Зінченка позмагаються в центральному матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Перед початком туру "Арсенал" (64 очки) очолює таблицю АПЛ, випереджаючи "Ліверпуль" за додатковими показниками. На один бал від "канонірів" і "мерсисайдців" відстає "Манчестер Сіті".

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Арсенал

На території України матч "Манчестер Сіті" – "Арсенал" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Арсенал

У прийдешньому поєдинку букмекери віддають перевагу "городянам". На перемогу команди Хосепа Гвардіоли можна поставити з коефіцієнтом 2,00. Нічия – 3,80. Виграш підопічних Мікеля Артети – 4,10.

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