Манчестер Сіті – Арсенал: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 5-го туру АПЛ

У неділю, 22 вересня, "Манчестер Сіті" та "Арсенал" зустрінуться в центральному матчі 5-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Після четвертого туру "городяни" з 12 очками лідирують в АПЛ. "Каноніри" з 10 балами перебувають на другій позиції.

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Арсенал

В Україні поєдинок "Манчестер Сіті" – "Арсенал" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Арсенал

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Манчестер Сіті". На перемогу команди Хосепа Гвардіоли можна поставити з коефіцієнтом 1,87. Нічия – 3,75. Виграш підопічних Мікеля Артети – 4,95.

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