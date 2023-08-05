Манчестер Сіті – Арсенал: де дивитися і ставки букмекерів на матч за Суперкубок Англії

"Городяни" та "каноніри" розіграють перший трофей нового сезону.

У неділю, 6 серпня, відбудеться матч за Суперкубок Англії між "Манчестер Сіті" та лондонським "Арсеналом".

Команди зійдуться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Минулого сезону команда Хосепа Гвардіоли оформила требл. "Городяни" виграли АПЛ, здобули Кубок Англії та тріумфували в Лізі чемпіонів.

Своєю чергою, "каноніри" посіли друге місце у Прем'єр-лізі. Підопічні Мікеля Артети тривалий час лідирували у чемпіонських перегонах, але на фініші програли боротьбу за титул "Манчестер Сіті".

Варто зазначити, що матч проти "городян" лондонський клуб проведе без двох важливих гравців – український захисник Олександр Зінченко продовжує відновлюватися після м'язової травми, а бразильський нападник Габріел Жезус пропустить початок сезону через проблеми з коліном.

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Арсенал

На території України поєдинок за Суперкубок Англії між "Манчестер Сіті" та "Арсеналом".у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine. Також матч можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Арсенал

Абсолютним фаворитом майбутнього поєдинку букмекери вважають "Манчестер Сіті". На перемогу команди Гвардіоли в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,81. Нічия – 4,15. Виграш "гармашів" – 4,75.

На підсумковий тріумф "городян" в Суперкубку Англії коефіцієнт становить 1,42. Завоювання трофею лондонцями – 3,00.

Чинним володарем Суперкубка Англії є "Ліверпуль". Колектив Юргена Клоппа рік тому обіграв "Манчестер Сіті" з рахунком 3:1 .

У першому турі нового сезону АПЛ "Манчестер Сіті" 11 серпня завітає у гості до новачка елітного дивізіону – "Бернлі".

"Арсенал" у стартовому матчі чемпіонату 12 серпня прийматиме "Ноттінгем Форест".

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