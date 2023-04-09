Манчестер Сіті – Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сильніший у цій дуелі в півфіналі зіграє проти переможця пари "Реал" – "Челсі".

У вівторок, 11 квітня, англійський "Манчестер Сіті" та німецька "Баварія" проведуть перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Команди зустрінуться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що поєдинок у відповідь відбудеться в середу, 19 квітня, на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Баварія

На території України перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Баварією" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція гри з відео усіх голів та найкращих моментів буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Баварія

У майбутньому поєдинку букмекери віддають перевагу "городянам". На перемогу команди Хосепа Гвардіоли приймаються ставки з коефіцієнтом 1,82. Нічия – 4,15. Виграш мюнхенців – 4,65.

Фаворитом двоматчевого протистояння також вважається англійський клуб. На прохід "небесно-блакитних" до півфіналу турніру можна поставити з коефіцієнтом 1,57. На те, що до наступної стадії вийде німецький колектив, коефіцієнт дорівнює 2,45.

Перед грою проти мюнхенців "Манчестер Сіті" в гостях розбив "Саутгемптон" (1:4) у чемпіонаті Англії. Підопічні Гвардіоли переслідують "Арсенал" українця Олександра Зінченка в боротьбі за титул АПЛ.

"Саутгемптон" (1:4) у чемпіонаті Англії. Підопічні Гвардіоли переслідують "Арсенал" українця Олександра Зінченка в боротьбі за титул АПЛ. "Баварія" в останньому матчі на виїзді здолала "Фрайбург" (0:1) у Бундеслізі, помстившись таким чином за сенсаційний виліт з Кубка Німеччини. Мюнхенці лідирують у чемпіонаті з двоочковою перевагою над дортмундською "Боруссією".

Нагадаємо, переможець пари "Манчестер Сіті" – "Баварія" в півфіналі Ліги чемпіонів битиметься з сильнішим у протистоянні між мадридським "Реалом" і лондонським "Челсі".

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