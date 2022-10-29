"Манчестер Сіті" без Голанда впорався з "Лестером" та захопив лідерство в АПЛ

"Манчестер Сіті" на виїзді мінімально обіграв "Лестер" у матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) - 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі "городяни" забили на початку другого тайму. На 49-й хвилині Кевін Де Брейне швикарним ударом зі штрафного поцілив точно в "дев'ятку" воріт "лисиць".

Таку скромну перемогу підопічних Хосепа Гвардіоли можна пояснити відсутністю на полі головного бомбардира команди - Ерлінга Голанда.

На тижні зірковий норвежець отримав пошкодження у грі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Дортмунд, тож не потрапив до заявки "небесно-блакитних" на матч проти "Лестера".

Перемога дозволила "Манчестер Сіті" з 29 очками вийти на перше місце в АПЛ, посунувши з вершини "Арсенал" (28), за який виступає українець Олександр Зінченко. "Лестер" з 11 балами залишився 17-м.

У наступному туру "городяни" прийматимуть "Фулгем", а команда Брендана Роджерса на виїзді зіграє з "Евертоном" ще одного нашого співвітчизника - Віталія Миколенка.

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