"Манчестер Сіті" без претендента на "Золотий м'яч" спіткнувся в АПЛ проти "Ньюкасла" (відео)

"Манчестер Сіті" на виїзді зіграв унічию з "Ньюкаслом" у стартовому матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" завершився з рахунком 1:1 .

У першому таймі "городяни" заробили мінімальну перевагу в рахунку – на 35-й хвилині Йошко Гвардіол забив після передачі Джека Гріліша.

На старті другого тайму "сороки" відігралися – на 57-й хвилині пенальті реалізував Ентоні Гордон.

Більше команди не відзначалися. Для команди Хосепа Гвардіоли це друга поспіль втрата очок чемпіонаті Англії. Минулого туру "Манчестер Сіті" зіграв унічию з "Арсеналом" (2:2).

Зазначимо, що гру з "Ньюкаслом" пропустив один з лідерів "Манчестер Сіті" та претендент на "Золотий м'яч" – іспанський півзахисник Родрі, який вибув до кінця поточного сезону через розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

Крім того, також через травму участь у поєдинку не брав ще один дуже важливий гравець "небесно-блакитних" – бельгійський хавбек Кевін Де Брейне.

Огляд матчу "Ньюкасл" – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Манчестер Сіті" з 14 очками продовжує лідирувати в АПЛ – "городяни" на 2 бали випереджають "Ліверпуль" та "Астон Віллу", які провели на один поєдинок менше. "Ньюкасл" (11 пунктів) розташовується на п'ятій позиції.

У наступному турі АПЛ "Манчестер Сіті" 5 жовтня прийме "Фулгем", а підопічні Едді Гау того ж дня на виїзді зіграють проти "Евертона" українського захисника Віталія Миколенка.

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