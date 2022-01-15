"Манчестер Сіті" без Зінченка обіграв головного конкурента в АПЛ

"Манчестер Сіті" без Зінченка обіграв головного конкурента в АПЛ

"Городяни" продовжили панування у турнірній таблиці.

В рамках 22-го туру чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" на своєму полі мінімально обіграв "Челсі" - 1:0 .

Єдиний гол поєдинку забив на 70-й хвилині Кевін Де Брюйне. Йому асистував Жуан Канселу.

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не потрапив у заявку на цей матч.

"Манчестер Сіті" впевнено лідирує у чемпіонаті Англії. "Челсі" з відставанням у 13 очок розташовується на другій позиції.

У наступному матчі в рамках АПЛ "Манчестер Сіті" зіграє із "Саутгемптоном" 22 січня. "Челсі" зустрінеться із "Брайтоном" 18 січня.

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