"Манчестер Сіті" без Зінченка перервав 12-матчеву переможну серію в АПЛ

Лідер турнірної таблиці зіграв внічию з "Саутгемптоном".
В рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" на виїзді неочікувано зіграв внічию з "Саутгемптоном" - 1:1.
Рахунок матчу відкрив на сьомій хвилині Кайл Вокер. "Містяни" відігрались лише на 65-й хвилині - гол на рахунку Кевіна Де Брюйне.
Команда Гвардіоли не виграла в АПЛ вперше з 30 жовтня, коли поступилася "Крістал Пелас" (0:2). Сьогодні перервалася 12-матчева переможна серія "Манчестер Сіті" у чемпіонаті Англії.
Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко поки що не набрав оптимальної форми і пропустив сьогоднішній матч.
- "Манчестер Сіті" з відривом лідирує в АПЛ з 57 очками. "Саутгемптон" йде на 12 позиції.
- У наступному турі "Манчестер Сіті" зіграє з "Брентфордом", а "Саутгемптон" зустрінеться з "Тоттенгемом".
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