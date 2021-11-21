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"Манчестер Сіті" без Зінченка розірвав "Евертон" і повернувся на друге місце в АПЛ

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"Манчестер Сіті" без Зінченка розірвав "Евертон" і повернувся на друге місце в АПЛ

Associated Press

Команда Хосепа Гвардіоли забила "ірискам" три "сухі" м'ячі.

"Манчестер Сіті" розгромно переміг "Евертон" у матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" завершився з рахунком 3:0.

Наприкінці першого тайму Рахім Стерлінг вивів "городян" уперед. У другій половині зустрічі "небесно-блакитні" зміцнили свою перевагу - на 55-й хвилині красивим гарматним ударом забив Родрі, а на 86-й хвилині Бернарду Сілва зробив рахунок розгромним.

Українець Олександр Зінченко потрапив до заявки "городян" на цей матч, але всі 90 хвилин провів на лаві запасних.

  • "Манчестер Сіті" (26 очок) повернувся на друге місце в АПЛ, звідки команду Гвардіоли вчора потіснив "Ліверпуль" - підопічні Юргена Клоппа в центральному матчі туру знищили "Арсенал" - 4:0.
  • "Евертон" з 15 балами залишився на 11-й позиції.
  • У наступному турі АПЛ "городяни" приймуть "Вест Гем", а "іриски" на виїзді зіграють проти "Брентфорда". Поєдинки відбудуться 28 листопада.

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