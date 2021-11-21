"Манчестер Сіті" без Зінченка розірвав "Евертон" і повернувся на друге місце в АПЛ

"Манчестер Сіті" без Зінченка розірвав "Евертон" і повернувся на друге місце в АПЛ

Команда Хосепа Гвардіоли забила "ірискам" три "сухі" м'ячі.

"Манчестер Сіті" розгромно переміг "Евертон" у матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" завершився з рахунком 3:0 .

Наприкінці першого тайму Рахім Стерлінг вивів "городян" уперед. У другій половині зустрічі "небесно-блакитні" зміцнили свою перевагу - на 55-й хвилині красивим гарматним ударом забив Родрі, а на 86-й хвилині Бернарду Сілва зробив рахунок розгромним.

Українець Олександр Зінченко потрапив до заявки "городян" на цей матч, але всі 90 хвилин провів на лаві запасних.

"Манчестер Сіті" (26 очок) повернувся на друге місце в АПЛ, звідки команду Гвардіоли вчора потіснив "Ліверпуль" - підопічні Юргена Клоппа в центральному матчі туру знищили "Арсенал" - 4:0 .

. "Евертон" з 15 балами залишився на 11-й позиції.

У наступному турі АПЛ "городяни" приймуть "Вест Гем", а "іриски" на виїзді зіграють проти "Брентфорда". Поєдинки відбудуться 28 листопада.

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