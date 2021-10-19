"Манчестер Сіті" без Зінченка розніс "Брюгге" Соболя в Лізі чемпіонів (відео)

"Манчестер Сіті" без Зінченка розніс "Брюгге" Соболя в Лізі чемпіонів (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли як мінімум тимчасово очолила групу А.

Англійський "Манчестер Сіті" розгромив бельгійський "Брюгге" в поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Ян Брейдел" завершилася з рахунком 1:5 .

У складі "городян" голами відзначилися Жуан Канселу (30 хвилина), Ріяд Маріз (43' з пенальті, 84'), Кайл Вокер (53') і Коул Палмер (67'). Господарів відповіли голом престижу Ганса Ванакена на 81-й хвилині.

Українець Едуард Соболь вийшов у стартовому складі "Брюгге" і провів на полі весь матч. Олександр Зінченко залишився на лаві запасних англійського клубу.

"Манчестер Сіті" (6 очок) піднявся на першу сходинку квартету. "Брюгге" з 4 балами опустився на третю позицію.

О 22:00 в іншому матчі цієї групи ПСЖ прийме "РБ Лейпциг".

3 листопада "Манчестер Сіті" та "Брюгге" знову зіграють між собою, але вже в Англії.

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