Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" – "Боруссія Дортмунд" / © Associated Press

У середу, 5 листопада, "Манчестер Сіті" прийме дортмундську "Боруссію" в матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після трьох турів "Манчестер Сіті" (7 очок) посідає сьоме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. Підопічні Хосепа Гвардіоли перемогли "Наполі" (2:0), зіграли внічию з "Монако" (2:2) та обіграли "Вільярреал" (2:0).

"Боруссія" (7 балів) йде на шостій сходинці у таблиці ЛЧ. Дортмундці зіграли внічию з "Ювентусом" (4:4), після чого перемогли "Атлетик" Більбао (4:1) та "Копенгаген" (4:2).

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд

В Україні поєдинок "Манчестер Сіті" – "Боруссія Дортмунд" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Манчестер Сіті". На перемогу англійського клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,42. Нічия – 5,50. Виграш німецької команди – 6,55.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.