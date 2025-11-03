ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться 5 листопада на стадіоні "Етіхад" у Манчестері.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Манчестер Сіті" – "Боруссія Дортмунд"

"Манчестер Сіті" – "Боруссія Дортмунд" / © Associated Press

У середу, 5 листопада, "Манчестер Сіті" прийме дортмундську "Боруссію" в матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після трьох турів "Манчестер Сіті" (7 очок) посідає сьоме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. Підопічні Хосепа Гвардіоли перемогли "Наполі" (2:0), зіграли внічию з "Монако" (2:2) та обіграли "Вільярреал" (2:0).

"Боруссія" (7 балів) йде на шостій сходинці у таблиці ЛЧ. Дортмундці зіграли внічию з "Ювентусом" (4:4), після чого перемогли "Атлетик" Більбао (4:1) та "Копенгаген" (4:2).

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд

В Україні поєдинок "Манчестер Сіті" – "Боруссія Дортмунд" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Манчестер Сіті". На перемогу англійського клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,42. Нічия – 5,50. Виграш німецької команди – 6,55.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дата публікації
Кількість переглядів
39
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie