Манчестер Сіті - Боруссія Дортмунд: де дивитися матч Ліги чемпіонів і які ставки букмекерів

У середу, 14 вересня, англійський "Манчестер Сіті" прийматиме німецьку "Боруссію" Дортмунд у поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

У середу, 14 вересня , в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 зустрінуться "Манчестер Сіті" та дортмундська "Боруссія".

Матч команди Хосепа Гвардіоли проти "джмелів" відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Цікавості цьому протистоянню, безперечно, додає той факт, що зірковий новачок "городян" Ерлінг Голанд, який вже встиг встановити рекорд за кількістю голів у стартових турах АПЛ, зіграє проти свого колишнього клубу.

Де дивитися матч Манчестер Сіті - Боруссія Дортмунд

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті - Боруссія Дортмунд

Абсолютним фаворитом цього поєдинку є англійський клуб. На перемогу "небесно-блакитних" можна поставити з коефіцієнтом 1,20. Нічия - 8,00. Тріумф німецького колективу стане гучною сенсацією - 14,50.

В іншому матчі групи G чемпіон Данії "Копенгаген" прийматиме іспанську "Севілью". Ця зустріч також розпочнеться 14 вересня о 22:00 за київським часом.

Поєдинки 3-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 5 жовтня: "Манчестер Сіті" - "Копенгаген", "Севілья" - "Боруссія" Дортмунд.

Нагадаємо, в першому турі групового раунду найпрестижнішого євротурніру "Манчестер Сіті" на виїзді знищив "Севілью" (0:4), а дортмундська "Боруссія" вдома розгромила "Копенгаген" (3:0).

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