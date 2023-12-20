Манчестер Сіті – Флуміненсе: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Клубного чемпіонату світу

Володар трофею визначиться у боротьбі між переможцями Ліги чемпіонів УЄФА та Кубка Лібертадорес.

У п'ятницю, 22 грудня, відбудеться фінальний матч Клубного чемпіонату світу з футболу-2023, в якому позмагаються англійський "Манчестер Сіті" та бразильський "Флуміненсе".

Вирішальний поєдинок турніру буде зіграно в місті Джидда у Саудівській Аравії. Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.

"Манчестер Сіті" отримав право виступити на Клубному чемпіонаті світу як тріумфатор Ліги чемпіонів УЄФА. Своєю чергою, "Флуміненсе" приїхав на турнір завдяки виграшу Кубка Лібертадорес.

Згідно з регламентом змагань, обидва клуби розпочали свій шлях на турнірі одразу з півфіналів. "Флуміненсе" переміг єгипетський "Аль-Ахлі" з рахунком 2:0, а "Манчестер Сіті" розгромив японську "Ураву Ред Даймондс" (3:0).

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Флуміненсе

На території України фінальний матч Клубного чемпіонату світу з футболу між "Манчестер Сіті" та "Флуміненсе" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Флуміненсе

Букмекери безсумнівним фаворитом прийдешнього поєдинку вважають європейський клуб. На перемогу підопічних Хосепа Гвардіоли в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,36. Нічия – 5,40. Тріумф представника Південної Америки за підсумками основного часу матчу – 9,60.

На те, що "Манчестер Сіті" стане переможцем Клубного чемпіонату світу, приймаються ставки з коефіцієнтом 1,16. Підсумковий успіх "Флуміненсе" – 5,70.

Додамо, що нинішній Клубний чемпіонат світу стане останнім у такому форматі. Від 2025 року турнір проводитимуть раз на чотири роки, а кількість учасників зросте до 32 команд. Наступний Клубний чемпіонат світу відбудеться від 15 червня до 13 липня 2025 року в США.

Чинним переможцем Клубного чемпіонату світу є мадридський "Реал", який у фіналі минулого розіграшу турніру обіграв саудівський "Аль-Хіляль" (5:3). Тоді ворота "вершкових" захищав Андрій Лунін. Він став першим українцем, який зіграв на КЧС з футболу та першим в історії нашої держави володарем цього трофею.

"Реал" є рекордсменом за кількістю перемог на Клубному чемпіонаті світу. Мадридський гранд вигравав цей турнір п'ять разів (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

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