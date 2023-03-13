Манчестер Сіті – Лейпциг, Порту – Інтер: де дивитися і ставки букмекерів на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 14 березня, в матчах-відповідях 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 "Манчестер Сіті" прийматиме "Лейпциг", а "Порту" вдома зустрінеться з "Інтером".

Обидва поєдинки розпочнуться о 22:00 за київським часом.

У перших матчах в цих парах "Лейпциг" і "Манчестер Сіті" у Німеччині зіграли внічию (1:1), а "Інтер" в Італії мінімально обіграв "Порту" (1:0).

Де дивитися матчі Манчестер Сіті – Лейпциг, Порту – Інтер

На території України поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Лейпциг

Абсолютним фаворитом майбутнього поєдинку букмекери вважають команду Хосепа Гвардіоли. На перемогу "городян" можна поставити з коефіцієнтом 1,36. Нічия – 5,50. Виграш німецького клубу – 9,10.

На прохід англійського клубу до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,15. Підсумковий успіх "биків" стане гучною сенсацією – 6,40.

Прогнози букмекерів на матч Порту – Інтер

У прийдешньому матчі букмекери віддають незначну перевагу португальському клубу. На перемогу "драконів" пропонують поставити з коефіцієнтом 2,60. Нічия – 3,40. Виграш італійського колективу – 2,86.

Фаворитом двоматчевого протистояння залишається "Інтер". На вихід "нередзуррі" до 1/4 фіналу дають коефіцієнт 1,38. На те, що до наступної стадії плейоф вийде "Порту", коефіцієнт дорівнює 3,35.

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