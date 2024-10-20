"Манчестер Сіті" на останніх хвилинах вирвав вольову перемогу та вийшов на перше місце в АПЛ

"Манчестер Сіті" на виїзді здобув перемогу над "Вулвергемптоном" у матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Молінью" у Вулвергемптоні завершився з рахунком 1:2 .

Господарі вийшли вперед на 7-й хвилині зустрічі – відзначився Йорген Странд Ларсен.

На 33-й хвилині "городяни" відігралися зусиллями Йошко Гвардіола. Тож на перерву команди вирушили за паритету в рахунку.

У другому таймі підопічі Хосепа Гвардіоли намагалися вирвати перемогу та досягнули бажаного. У компенсований час, на 90+5-й хвилині, вирішальний гол забив Джон Стоунс.

Завдяки цьому результату "Манчестер Сіті" (20 очок) вийшов на перше місце в АПЛ. "Небесно-блакитні" на два бали випереджають "Ліверпуль", який має гру в запасі. Сьогодні "червоні" приймуть "Челсі", стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

"Вулвергемптон" замикає турнірну таблицю АПЛ, маючи у своєму активі лише один заліковий пункт.

У наступному турі чемпіонату Англії "городяни" 26 жовтня приймуть "Саутгемптон", а "вовки" того ж дня на виїзді позмагаються з "Брайтоном". Перед цим команда Гвардіоли 23 жовтня вдома зустрінеться з празькою "Спартою" в матчі 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів.

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