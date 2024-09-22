"Манчестер Сіті" на останніх секундах у більшості вирвав нічию проти "Арсенала" в АПЛ (відео)

Команда Мікеля Артети весь другий тайм провела удесятьох.
"Манчестер Сіті" та "Арсенал" зіграли внічию в центральному матчі 5-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 2:2.
Господарі вийшли вперед уже на 9-й хвилині зустрічі – Ерлінг Голанд вразив ворота "канонірів" після передачі Савіньйо.
Лондонці відповіли на 22-й хвилині, коли Ріккардо Калафіорі чудовим дальнім ударом відправив м'яч у дальній кут.
На 45+1-й хвилині підопічні Мікеля Артети повели в рахунку – Габріел забив головою після навісу з кутового від Букайо Саки.
Перед самою перервою "Арсенал" залишився в меншості – на 45+8-й хвилині Леандро Троссард отримав другу жовту картку за фол проти Бернарду Сілви.
Весь другий тайм команда Хосепа Гвардіоли атакувала і намагалася уникнути поразки. "Гармашам" майже вдалося втримати перемогу завдяки грамотній обороні та сейвам голкіпера Давіда Раї, однак на 90+8-й хвилині "городяни" все ж вирвали нічию – на добиванні вдало зіграв Джон Стоунс.
Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко не потрапив до заявки на цей матч через травму литкового м'яза.
Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Арсенал"
Буде додано незабаром.
Після цього поєдинку "Манчестер Сіті" з 13 очками зберіг лідерство в АПЛ – "небесно-блакитні" на один бал випереджають "Ліверпуль" та "Астон Віллу". Своєю чергою, "Арсенал" з 11 заліковими пунктами йде на четвертій сходинці.
У наступному турі чемпіонату Англії "городяни" 28 вересня на виїзді зустрінуться з "Ньюкаслом", а "каноніри" того ж дня приймуть "Лестер".
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