"Манчестер Сіті" на останніх секундах у більшості вирвав нічию проти "Арсенала" в АПЛ (відео)

Команда Мікеля Артети весь другий тайм провела удесятьох.

"Манчестер Сіті" та "Арсенал" зіграли внічию в центральному матчі 5-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 2:2 .

Господарі вийшли вперед уже на 9-й хвилині зустрічі – Ерлінг Голанд вразив ворота "канонірів" після передачі Савіньйо.

Лондонці відповіли на 22-й хвилині, коли Ріккардо Калафіорі чудовим дальнім ударом відправив м'яч у дальній кут.

На 45+1-й хвилині підопічні Мікеля Артети повели в рахунку – Габріел забив головою після навісу з кутового від Букайо Саки.

Перед самою перервою "Арсенал" залишився в меншості – на 45+8-й хвилині Леандро Троссард отримав другу жовту картку за фол проти Бернарду Сілви.

Весь другий тайм команда Хосепа Гвардіоли атакувала і намагалася уникнути поразки. "Гармашам" майже вдалося втримати перемогу завдяки грамотній обороні та сейвам голкіпера Давіда Раї, однак на 90+8-й хвилині "городяни" все ж вирвали нічию – на добиванні вдало зіграв Джон Стоунс.

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко не потрапив до заявки на цей матч через травму литкового м'яза.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Після цього поєдинку "Манчестер Сіті" з 13 очками зберіг лідерство в АПЛ – "небесно-блакитні" на один бал випереджають "Ліверпуль" та "Астон Віллу". Своєю чергою, "Арсенал" з 11 заліковими пунктами йде на четвертій сходинці.

У наступному турі чемпіонату Англії "городяни" 28 вересня на виїзді зустрінуться з "Ньюкаслом", а "каноніри" того ж дня приймуть "Лестер".

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