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"Манчестер Сіті" насилу здолав клуб третього дивізіону та вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії (відео)

"Манчестер Сіті" насилу здолав клуб третього дивізіону та вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії (відео)

"Манчестер Сіті" / Фото: Associated Press

Команда Хосепа Гвардіоли була змушена відіграватися у поєдинку проти нижчого за класом суперника.

"Манчестер Сіті" обіграв "Лейтон Орієнт" у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Брісбен Роуд" у Лондоні завершився з рахунком 1:2.

Клуб третього за силою англійського дивізіону шокував чинного чемпіона АПЛ на 16-й хвилині, коли відкрив рахунок у зустрічі. Джеймі Донлі ударом майже з центру поля заскочив зненацька голкіпера "городян" Штефана Ортегу, який торкнувся м'яча, але врятувати не зумів.

Тож перший тайм закінчився сенсаційною перемогою господарів. Однак у другому таймі команда Хосепа Гвардіоли здійснила камбек. Спершу на 56-й хвилині рахунок зрівняв узбецький новачок "небесно-блакитних" Абдукадір Хусанов, у якого влучив м'яч після удару Ріко Льюїса з-за меж штрафного майданчика.

А потім на 79-й хвилині переможний гол забив Кевін Де Брейне, відгукнувшись на красиву передачу від Джека Гріліша.

Зазначимо, що свій наступний матч "Манчестер Сіті" проведе 11 лютого вдома з мадридським "Реалом" в рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок у відповідь команди зіграють 19 лютого у столиці Іспанії.

В АПЛ на "городян" 15 лютого чекає домашня зустріч з "Ньюкаслом", після чого підопічні Гвардіоли 23 лютого прийматимуть лідера чемпіонату "Ліверпуль".

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