"Манчестер Сіті" насилу здолав клуб третього дивізіону та вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли була змушена відіграватися у поєдинку проти нижчого за класом суперника.

"Манчестер Сіті" обіграв "Лейтон Орієнт" у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Брісбен Роуд" у Лондоні завершився з рахунком 1:2 .

Клуб третього за силою англійського дивізіону шокував чинного чемпіона АПЛ на 16-й хвилині, коли відкрив рахунок у зустрічі. Джеймі Донлі ударом майже з центру поля заскочив зненацька голкіпера "городян" Штефана Ортегу, який торкнувся м'яча, але врятувати не зумів.

JAMIE DONLEY. THAT'S INCREDIBLE.



The @SpursOfficial loanee with an incredible effort from distance that ends up in the net to give @leytonorientfc the opening goal against Manchester City #EmiratesFACup pic.twitter.com/bHnKg92Q2y — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

Тож перший тайм закінчився сенсаційною перемогою господарів. Однак у другому таймі команда Хосепа Гвардіоли здійснила камбек. Спершу на 56-й хвилині рахунок зрівняв узбецький новачок "небесно-блакитних" Абдукадір Хусанов, у якого влучив м'яч після удару Ріко Льюїса з-за меж штрафного майданчика.

He didn't know much about it, but Abdukodir Khusanov has his first @ManCity goal #EmiratesFACup pic.twitter.com/yJc0V3CCbY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

А потім на 79-й хвилині переможний гол забив Кевін Де Брейне, відгукнувшись на красиву передачу від Джека Гріліша.

A moment of quality from @ManCity ✨@JackGrealish with a beautiful ball through, and @KevinDeBruyne finishes with the dink #EmiratesFACup pic.twitter.com/kAAhT3ileb — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

Зазначимо, що свій наступний матч "Манчестер Сіті" проведе 11 лютого вдома з мадридським "Реалом" в рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок у відповідь команди зіграють 19 лютого у столиці Іспанії.

В АПЛ на "городян" 15 лютого чекає домашня зустріч з "Ньюкаслом", після чого підопічні Гвардіоли 23 лютого прийматимуть лідера чемпіонату "Ліверпуль".

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