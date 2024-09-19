"Манчестер Сіті" не зумів обіграти "Інтер" у стартовому турі Ліги чемпіонів (відео)

"Манчестер Сіті" та міланський "Інтер" зіграли внічию в матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 0:0 .

Упродовж зустрічі команда Хосепа Гвардіоли завдала 23 удари проти 13 у "нерадзуррі" (у площину воріт – 5:3) та перевершила суперника за очікуваними голами (xG) – 2,24 на 0,61.

Однак відзначитися бодай один раз нікому не вдалося. У підсумку нульова нічия та по одному заліковому балу до скарбнички англійського та італійського клубів.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Інтер"

У другому турі Ліги чемпіонів "городяни" 1 жовтня на виїзді зіграють проти словацького "Слована" з Братислави, а підопічні Сімоне Індзагі того ж дня приймуть сербську "Црвену Звезду".

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна команда в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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