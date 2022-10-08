"Манчестер Сіті" нищівною перемогою захопив лідерство в АПЛ, "Челсі" влаштував розгром "вовкам"

"Городяни" та "пенсіонери" не мали проблем зі своїми опонентами у домашніх матчах.

У суботу, 8 жовтня, відбулася низка матчів 10-го туру англійської Прем'єр-ліги. "Манчестер Сіті" вдома розбив "Саутгемптон" ( 4:0 ), а "Челсі" розгромив "Вулвергемптон" ( 3:0 ).

Команда Хосепа Гвардіоли забила у ворота "святих" по два голи в кожному з таймів. У першій половині зустрічі відзначилися Жуан Канселу та Філ Фоден, а після перерви - Ріяд Марез і нестримний Ерлінг Голанд.

"Манчестер Сіті" тепер має 23 очки та скинув "Арсенал" українця Олександра Зінченка (21 бал) з вершини турнірної таблиці АПЛ. "Каноніри" 9 жовтня в центральному поєдинку туру прийматимуть "Ліверпуль". Що стосується "святих", то вони з 7 заліковими пунктами розташувалися на 16-й сходинці.

У наступному турі "городяни" на виїзді зіграють з "Ліверпулем", а "Саутгемптон" вдома зустрінеться з "Вест Гемом". Матчі відбудуться 16 жовтня.

У паралельному матчі "Челсі" забив перший м'яч "Вулвергемптону" перед перервою. Його автором став Кай Гаверц. У другій половині поєдинку команда Грема Поттера добила "вовків" голами Крістіана Пулішича та Армандо Брохи.

Здобувши третю перемогу поспіль, "Челсі" з 16 очками піднявся на четверте місце в АПЛ. "Вулвергемптон" йде в зоні вильоту на 18-му місці з 6 балами.

У наступному турі "сині" 16 жовтня в гостях поміряються силами з "Астон Вілою", а "вовки" днем раніше прийматимуть "Ноттінгем".

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