"Манчестер Сіті" обіграв "Борнмут" із Забарним та впритул наблизився до "Ліверпуля" в АПЛ (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли скоротила відставання від лідера чемпіонату до одного очка.

"Манчестер Сіті" здолав "Борнмут" українського захисник Іллі Забарного у виїзному матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Віталіті" у Борнмуті завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі "городяни" забили в першому таймі. На 24-й хвилині Ерлінг Голанд завдав удару з гострого кута – голкіпер "вишень" Нету парирував, але Філ Фоден добив м'яч у порожні ворота.

Зазначимо, що Забарний вийшов у стартовому складі господарів поля і відіграв весь поєдинок.

Огляд матчу "Борнмут" – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (59 очок) залишився на другому місці в АПЛ, але впритул підібрався до лідера "Ліверпуля", який має у своєму активі 60 балів. "Борнмут" (28 пунктів) посідає 14-ту позицію.

У наступному турі "Манчестер Сіті" 3 березня прийме "Манчестер Юнайтед", а команда Забарного того ж дня на виїзді зіграє проти "Бернлі".

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