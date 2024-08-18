"Манчестер Сіті" обіграв "Челсі" без Мудрика в центральному матчі першого туру АПЛ (відео)

Лондонці програли чинному чемпіону Англії в дебютному поєдинку під керівництвом Енцо Марески.

"Манчестер Сіті" обіграв "Челсі" в центральному матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 0:2 .

Команда Хосепа Гвардіоли вийшла вперед на 18-й хвилині зустрічі. Забив Ерлінг Голанд, для якого цей матч став сотим у складі "городян" – норвезький форвард після передачі Бернарду Сілви у штрафному майданчику виграв боротьбу в Марка Кукурельї та пробив повз голкіпера "синіх" Роберта Санчеса.

Перед перервою лондонці мали хороший шанс відігратися. Едерсон відбив перед собою дальній удар Коула Палмера, після чого Ніколас Джексон добив м'яч у ворота. Однак після перегляду відеоповтору (VAR) бригада арбітрів зафіксувала офсайд.

Остаточно питання щодо переможця матчу чинний чемпіон Англії зняв під завісу другого тайму. На 84-й хвилині свій ривок до штрафного майданчика суперника ударом у ближній кут завершив колишній гравець "Челсі" Матео Ковачич.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик весь матч провів на лавці для запасних.

Огляд матчу "Челсі" – "Манчестер Сіті"

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