ТСН у соціальних мережах

"Манчестер Сіті" обіграв "Арсенал" і здобув Кубок англійської ліги

Дубль Ніко О'Райлі приніс "городянам" трофей.

"Манчестер Сіті" став володарем Кубка англійської ліги сезону-2025/26. У фінальному матчі турніру на стадіоні "Вемблі" в Лондоні підопічні Хосепа Гвардіоли обіграли "Арсенал" з рахунком 2:0.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. У другій половині протистояння "городяни" дві вразили ворота "канонірів" — дубль оформив Ніко О'Райлі, відзначившись на 60-й і 64-й хвилинах.

Підопічні Мікеля Артети жодним голом відповісти не зуміли.

"Манчестер Сіті" удев'яте в історії завоював Кубок англійської ліги. Раніше "небесно-блакитні" вигравали цей турнір 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 та 2021 року.

