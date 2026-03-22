"Манчестер Сіті" обіграв "Арсенал" і здобув Кубок англійської ліги

"Манчестер Сіті" / © Associated Press

Реклама

"Манчестер Сіті" став володарем Кубка англійської ліги сезону-2025/26. У фінальному матчі турніру на стадіоні "Вемблі" в Лондоні підопічні Хосепа Гвардіоли обіграли "Арсенал" з рахунком 2:0 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. У другій половині протистояння "городяни" дві вразили ворота "канонірів" — дубль оформив Ніко О'Райлі, відзначившись на 60-й і 64-й хвилинах.

Підопічні Мікеля Артети жодним голом відповісти не зуміли.

Реклама

"Манчестер Сіті" удев'яте в історії завоював Кубок англійської ліги. Раніше "небесно-блакитні" вигравали цей турнір 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 та 2021 року.