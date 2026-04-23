"Манчестер Сіті" обіграв аутсайдера і захопив лідерство в АПЛ

"Манчестер Сіті" на виїзді обіграв "Бернлі" в матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Терф Мур" у Бернлі завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі "городяни" забили вже на 5-й хвилині, коли Ерлінг Голанд замкнув передачу Жеремі Доку.

Для норвежця це 24-й гол у сезоні АПЛ. Він є найкращим бомбардиром турніру, випереджаючи найближчого переслідувача — Ігора Тьяго з "Брентфорда" — на 3 м'ячі.

Огляд матчу "Бернлі" — "Манчестер Сіті"

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" захопив лідерство в АПЛ. Команда Хосепа Гвардіоли наздогнала "Арсенал" за набраними очками (по 70), але випереджає "канонірів" за додатковими показниками, а саме завдяки більшій кількості забитих м'ячів — 66:29 проти 63:26.

"Бернлі" (20 балів) слідом за "Вулвергемптоном" вилетів до Чемпіоншипу.

У наступному турі АПЛ "небесно-блакитні" 4 травня на виїзді зіграють з "Евертоном", а "бордові" 1 травня у гостях позмагаються з "Лідсом".

Перед цим "Манчестер Сіті" 25 квітня проведе півфінальний матч Кубка Англії проти "Саутгемптона".

Раніше повідомлялося, що "Челсі" звільнив головного тренера після п'яти поспіль поразок в АПЛ.

Також ми розповідали, що "Лестер" через 10 років після чемпіонства в АПЛ вилетів до третього дивізіону.

Нагадаємо, "Ковентрі" під керівництвом Френка Лемпарда повернувся до АПЛ після 25-річної паузи.