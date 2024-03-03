"Манчестер Сіті" оформив камбек і здолав "Манчестер Юнайтед" у напруженому матчі АПЛ (відео)

Дубль Фодена та м'яч Голанда принесли "городянам" перемогу в манкуніанському дербі.

"Манчестер Сіті" обіграв "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 3:1 .

"Червоні дияволи" вийшли вперед на початку зустрічі – Маркус Рашфорд на 8-й хвилині забив гол шикарним ударом з-за меж штрафного майданчика.

Проте у другому таймі команда Хосепа Гвардіоли змогла переламати перебіг матчу. На 56-й хвилині Філ Фоден зрівняв рахунок, завдавши розкішного дальнього удару.

На 80-й хвилині "городяни" вирвалися вперед – Фоден обігрався з Хуліаном Альваресом і низом з меж штрафного покотив м'яч у дальній кут.

А крапку в цьому матчі поставив на 90+1-й хвилині Ерлінг Голанд після того, яка півзахисник гостей Соф'ян Амрабат втратив м'яч поблизу власних воріт.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед"

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (62 очки) посідає друге місце в АПЛ, відстаючи від лідера "Ліверпуля" лише на один бал. "Манчестер Юнайтед" (44 пункти) залишився на шостій позиції.

У наступному турі "Манчестер Сіті" 10 березня на виїзді зіграє з "Ліверпулем", а "Манчестер Юнайтед" днем раніше прийме "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка.

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