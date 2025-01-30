"Манчестер Сіті" оформив камбек проти "Брюгге" і врятувався від вильоту з Ліги чемпіонів (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли поступалася після першого тайму, але здобула вкрай необхідну перемогу.

"Манчестер Сіті" переміг "Брюгге" в матчі останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершилася з рахунком 3:1 .

"Городянам" потрібна була лише перемога, щоб продовжити боротьбу в турнірі. Завдання ускладнилося за підсумками першого тайму, адже на 45-й хвилині гостей вивів уперед Рафаель Оньєдіка.

Проте команда Хосепа Гвардіоли в другому таймі здійснила камбек. На 53-й хвилині рахунок зрівняв Матео Ковачич. На 62-й хвилині автоголом відзначився захисник бельгійського клубу Хоель Ордоньєс, а остаточний рахунок на 77-й хвилині встановив Савіньйо.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Брюгге"

Буде додано незабаром.

"Манчестер Сіті" з 11 очками посів 22-ге місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Брюгге" з 11 балами забрав 24-ту позицію – останню прохідну до плейоф. Обидва клуби зіграють у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступали в єдиній лізі, де зіграли проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потрапили до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершили виступи в єврокубках.

Жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 31 січня. Перші поєдинки цієї стадії зіграють 11/12 лютого, а зустрічі у відповідь – 18/19 лютого.

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