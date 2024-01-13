"Манчестер Сіті" оформив яскравий камбек і видряпав перемогу над "Ньюкаслом" в АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" здолав "Ньюкасл" у виїзному поєдинку 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Зустріч на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" завершилася з рахунком 2:3 .

Уже на восьмій хвилині гри травму отримав голкіпер "городян" Едерсон, якого замінив Штефан Ортега.

На 26-й хвилині підопічні Хосепа Гвардіоли повели в рахунку завдяки голу Бернарду Сілви, якому асистував Кайл Вокер.

Однак ще до перерви "сороки" відповіли своїми двома голами. На 35-й хвилині рахунок зрівняв Александер Ісак, а ще через дві хвилини Ентоні Гордон вивів "Ньюкасл" вперед.

У другому таймі чинні чемпіони Англії зуміли здійснити камбек. На 74-й хвилині паритет у протистоянні відновив Кевін Де Брейне, який за п'ять хвилин до цього вийшов на заміну. Гольову передачу заніс до свого активу Родрі.

А в компенсований час "Манчестер Сіті" забив переможний м'яч – на 90+1-й хвилині Де Брейне віддав пас на Оскара Бобба, який десятьма хвилинами раніше з'явився на заміну, й 20-річний норвежець завдав вирішального результативного удару.

Огляд матчу "Ньюкасл" – "Манчестер Сіті"

"Манчестер Сіті" (43 очки) піднявся на друге місце в АПЛ – команда Гвардіоли на два бали відстає від "Ліверпуля", який лідирує в чемпіонаті. "Ньюкасл" (29 пунктів) посідає 10-ту позицію.

У наступному турі "городяни" 31 січня приймуть "Бернлі". Днем раніше підопічні Едді Гау на виїзді зустрінуться з "Астон Віллою".

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