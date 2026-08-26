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"Манчестер Сіті" оформив трансфер таланта за 100 мільйонів євро
"Городяни" підписали хавбека "Лілля" Аюба Буадді.
"Манчестер Сіті" оформив трансфер опорного півзахисника французького "Лілля" Аюба Буадді.
Про це повідомляється на офіційному сайті "городян".
Контракт 18-річного марокканського футболіста з англійським клубом розрахований до літа 2031 року.
Сума трансферу офіційно не розголошується, але, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "небесно-блакитні" заплатили за гравця 95 мільйонів євро, а ще 5 мільйонів євро французький клуб може отримати бонусами.
Буадді є вихованцем "Лілля", за який дебютував у сезоні-2023/24 у віці 16 років.
Минулого сезону Аюб провів 42 матчі на клубному рівні, відзначившись однією гольовою передачею.
Раніше повідомлялося, що "Тоттенгем" купив у "Манчестер Сіті" гравця за майже 100 мільйонів євро.