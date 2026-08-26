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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Манчестер Сіті" оформив трансфер таланта за 100 мільйонів євро

"Городяни" підписали хавбека "Лілля" Аюба Буадді.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Аюб Буадді

Аюб Буадді / © Associated Press

"Манчестер Сіті" оформив трансфер опорного півзахисника французького "Лілля" Аюба Буадді.

Про це повідомляється на офіційному сайті "городян".

Контракт 18-річного марокканського футболіста з англійським клубом розрахований до літа 2031 року.

Сума трансферу офіційно не розголошується, але, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "небесно-блакитні" заплатили за гравця 95 мільйонів євро, а ще 5 мільйонів євро французький клуб може отримати бонусами.

Буадді є вихованцем "Лілля", за який дебютував у сезоні-2023/24 у віці 16 років.

Минулого сезону Аюб провів 42 матчі на клубному рівні, відзначившись однією гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що "Тоттенгем" купив у "Манчестер Сіті" гравця за майже 100 мільйонів євро.

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