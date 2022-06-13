"Манчестер Сіті" оголосив про підписання одного з найдорожчих футболістів світу

Норвезький форвард Ерлінг Голанд офіційно перебрався до англійського "Манчестер Сіті".

У понеділок, 13 червня, 21-річний нападник був представлений гравцем "городян". Про перехід Голанда чемпіони Англії домовилися з його попереднім клубом, дортмундською "Боруссією", ще в травні.

Контракт форварда з "небесно-блакитними" розрахований на п'ять років. Повідомлялося, що "Боруссія" отримає за трансфер своєї головної зірки 75 мільйонів євро.

"Це особливий день для мене та моєї родини. Я завжди спостерігав за грою "Манчестер Сіті", мені подобалося робити це протягом останніх сезонів. Ви не можете не захоплюватися їхнім стилем гри. Це цікаво. Вони створюють багато моментів, що ідеально підходить для такого гравця, як я.

У цій команді дуже багато гравців світового рівня, а Пеп - один із найкращих тренерів усіх часів, тому вважаю, що я перебуваю в правильному місці, щоб реалізувати свої амбіції.

Хочу забивати голи, вигравати трофеї та удосконалитись як футболіст. Я впевнений, що я зможу зробити це тут. Це чудовий крок для мене, і я не можу дочекатися початку передсезонної підготовки", - поділився емоціями від свого переходу норвежець.

Голанд виступав за дортмундців від 2020 року. За три сезони в німецькому клубі він забив 86 голів у 89 матчах і віддав 23 асисти. У сезоні, що завершився, на його рахунку 24 поєдинки в національній першості, в яких він забив 22 голи і зробив 7 результативних передач.

Зазначимо, що Голанд є другим найдорожчим футболістом світу. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює його вартість у 150 мільйонів євро.

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