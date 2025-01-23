"Манчестер Сіті" оголосив про трансфер одного з найкращих бомбардирів Бундесліги

"Манчестер Сіті" оголосив про підписання нападника "Айнтрахта" Омара Мармуша.

Як повідомляється на офіційному сайті "городян", контракт 25-річного єгиптянина розрахований до кінця літа 2029 року.

Фінансові деталі трансферу не розголошуються, але раніше була інформація, що англійський клуб заплатить за єгипетського футболіста 75 млн євро.

Мармуш виступатиме за "небесно-блакитних" під 7-м номером.

Цього сезону Омар провів 26 матчів за "Айнтрахт" у всіх турнірах, забивши 20 голів і віддавши 14 асистів.

Наразі Мармуш посідає друге місце у списку найкращих бомбардирів поточного сезону Бундесліги. На його рахунку 15 голів і 9 результативних передач. Більше забитих м'ячів має лише форвард мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн – 16.

Додамо, що "Манчестер Сіті" активно проводить зимову трансферну кампанію. Раніше клуб підписав двох центральних захисників – Абдукодіра Хусанова з "Ланса" і Вітора Рейса з "Палмейраса".

Наразі "Манчестер Сіті" посідає п'яте місце в АПЛ, маючи 38 очок. Свій наступний матч команда Хосепа Гвардіоли проведе 25 січня вдома проти "Челсі", який з 40 балами замикає топ-4.

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