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"Манчестер Сіті" оголосив про трансфер зіркового футболіста "Челсі"

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Манчестер Сіті" оголосив про трансфер зіркового футболіста "Челсі"

Матео Ковачич / Фото: twitter.com/ManCity

Матео Ковачич приєднався до чемпіонів Англії.

"Манчестер Сіті" офіційно оголосив про перехід півзахисника "Челсі" Матео Ковачича.

29-річний гравець збірної Хорватії підписав з "городянами" контракт на чотири роки.

Сума трансферу склала 30 мільйонів євро без урахування можливих бонусів.

Ковачич виступав за "Челсі" від 2018 року. Раніше він захищав кольори "Динамо" Загреб, міланського "Інтера" та мадридського "Реала". 

У складі "синіх" хорват провів п'ять сезонів, вигравши Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.

На рахунку Матео 221 матч у футболці "Челсі", 6 голів і 15 результативних передач. Минулого сезону Ковачич зіграв 37 поєдинків за "пенсіонерів", у яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

У складі збірної Хорватії Ковачич зіграв 95 матчів і забив 5 голів. Разом з національною командою він ставав срібним призером чемпіонату світу 2018 року та вигравав "бронзу" Мундіалю-2022.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" оголосила про підписання капітана "Манчестер Сіті" Ілкая Гюндогана.

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Дата публікації
Перегляди
619
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