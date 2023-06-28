"Манчестер Сіті" оголосив про трансфер зіркового футболіста "Челсі"

"Манчестер Сіті" офіційно оголосив про перехід півзахисника "Челсі" Матео Ковачича.

29-річний гравець збірної Хорватії підписав з "городянами" контракт на чотири роки.

Сума трансферу склала 30 мільйонів євро без урахування можливих бонусів.

Mateo Kovacic joins City!



Read more — Manchester City (@ManCity) June 27, 2023

Ковачич виступав за "Челсі" від 2018 року. Раніше він захищав кольори "Динамо" Загреб, міланського "Інтера" та мадридського "Реала".

У складі "синіх" хорват провів п'ять сезонів, вигравши Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.

На рахунку Матео 221 матч у футболці "Челсі", 6 голів і 15 результативних передач. Минулого сезону Ковачич зіграв 37 поєдинків за "пенсіонерів", у яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

У складі збірної Хорватії Ковачич зіграв 95 матчів і забив 5 голів. Разом з національною командою він ставав срібним призером чемпіонату світу 2018 року та вигравав "бронзу" Мундіалю-2022.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" оголосила про підписання капітана "Манчестер Сіті" Ілкая Гюндогана.

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