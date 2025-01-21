"Манчестер Сіті" підписав 20-річного футболіста збірної Узбекистану: відома сума трансферу

Абдукодір Хусанов став першим узбецьким гравцем в історії АПЛ.

"Манчестер Сіті" оголосив про трансфер захисника "Ланса" Абдукодіра Хусанова.

Як повідомляється на офіційному сайті англійського клубу, 20-річний футболіст збірної Узбекистану підписав з "городянами" контракт до літа 2029 року.

За "небесно-блакитних" Хусанов виступатиме під 45-м номером. Абдукодір став першим узбецьким гравцем в історії англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

За інформацією ЗМІ, сума трансферу Хусанова склала 40 мільйонів євро без врахування бонусів.

Трансфер Хусанова став найдорожчим в історії Узбекистану. Абдукодір обійшов Ельдора Шомуродова, який перейшов з "Дженоа" до "Роми" за 20 мільйонів євро.

Хусанов є вихованцем узбецького "Буньодкора". 2022 року він перейшов до білоруського "Енергетика", а потім 2023-го приєднався до французького "Ланса", за який провів 31 матч та відзначився однією результативною передачею.

Цього сезону Хусанов зіграв 16 матчів за "Ланс" у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.

Також на рахунку центрального захисника 18 матчів у складі збірної Узбекистану. Разом з олімпійською збірною своєї країни Абдукодір виступав на Іграх-2024 у Парижі.

Наразі "Манчестер Сіті" посідає п'яте місце в АПЛ, маючи 38 очок після 22 матчів.

Свій наступний матч команда Хосепа Гвардіоли проведе 22 січня у Лізі чемпіонів на виїзді проти ПСЖ, після чого 25 січня прийме "Челсі" в АПЛ.

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