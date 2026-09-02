"Манчестер Сіті" підписав чемпіона світу з "Челсі" та повторив трансферний рекорд АПЛ

Енцо Фернандес / facebook.com/mancity

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"Манчестер Сіті" в останній день літнього трансферного вікна оголосив про підписання півзахисника "Челсі" Енцо Фернандеса.

Контракт 25-річного аргентинця з "городянами" розрахований до літа 2031 року, повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Сума трансферу офіційно не називається, але, за інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, вона становить 145 мільйонів євро.

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Це найдорожчий перехід в історії "Манчестер Сіті" та повторення рекорду англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Рік тому "Ліверпуль" за аналогічну суму придбав у "Ньюкасла" шведського форварда Александера Ісака.

Топ-5 найдорожчих "вхідних" трансферів в історії АПЛ

1-2. Енцо Фернандес ("Челсі" — "Манчестер Сіті") — 145 мільйонів євро

1-2. Александр Ісак ("Ньюкасл" — "Ліверпуль") — 145 мільйонів євро

3. Морган Роджерс ("Астон Вілла" — "Челсі") — 138 мільйонів євро

4. Елліот Андерсон ("Ноттінгем Форест" — "Манчестер Сіті") — 135 мільйонів євро

5-6. Бредлі Барколя (ПСЖ — "Ліверпуль") — 125 мільйонів євро

5-6. Флоріан Вірц ("Баєр" — "Ліверпуль") — 125 мільйонів євро

Фернандес виступав за "Челсі" після трансферу з "Бенфіки" за 121 мільйон євро в січні 2023 року. Відтоді він провів за лондонський клуб 170 матчів у всіх турнірах, забивши 31 гол і віддавши 30 асистів.

Разом із "синіми" півзахисник став переможцем Ліги конференцій та Клубного чемпіонату світу.

Також на рахунку Енцо 49 матчів і 8 голів у футболці збірної Аргентини. 2022 року він допоміг національній команді виграти чемпіонат світу і став найкращим молодим гравцем турніру. Цього року "альбіселесте" разом із Фернандесом здобули "срібло" Мундіалю.

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Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" оформив трансфер таланта за 100 мільйонів євро.

Також ми розповідали, що "Челсі" оголосив про підписання одного з найкращих воротарів світу.

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