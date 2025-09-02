ТСН у соціальних мережах

"Манчестер Сіті" підписав зіркового воротаря, який зі скандалом залишив ПСЖ

Джанлуїджі Доннарумма став гравцем "городян".

Джанлуїджі Доннарумма

Джанлуїджі Доннарумма / © Associated Press

"Манчестер Сіті" оголосив про трансфер воротаря ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми.

26-річний італійський голкіпер підписав з "городянами" контракт до літа 2030 року.

За інформацією ЗМІ, англійський клуб заплатив за воротаря, у якого залишався рік до завершення контракту з парижанами, 30 мільйонів євро.

Раніше Доннарумма на тлі гучного скандалу оголосив про свій відхід з паризького клубу.

Джанлуїджі виступав за ПСЖ від липня 2021 року, коли перейшов з "Мілана" у статусі вільного агента.

Минулого сезону він провів 47 матчів за парижан у всіх турнірах, 17 з яких "на нуль".

Разом з паризьким клубом Доннарумма здобув 10 трофеїв: чотири рази став чемпіоном Франції, двічі володарем Кубка та тричі володарем Суперкубка Франції, а також допоміг ПСЖ уперше виграти Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що український захисник ПСЖ Ілля Забарний уперше висловився про свої стосунки з російським воротарем парижан Матвієм Сафоновим.

