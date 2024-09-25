"Манчестер Сіті" після битви з "Арсеналом" здобув перемогу в матчі Кубка англійської ліги (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли впоралася з "Вотфордом" і вийшла до 1/8 фіналу.

"Манчестер Сіті" обіграв "Вотфорд" у домашньому матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Зустріч на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершилася з рахунком 2:1 .

Після того, як "городяни" 22 вересня в надзвичайно драматичному поєдинку АПЛ вирвали нічию проти "Арсенала", 24 вересня проти "шершнів" очікувано вийшов грати напіврезервний склад.

Незважаючи на це, команда Хосепа Гвардіоли зуміла здобути перемогу та вийти до наступного раунду турніру.

Уже на п'ятій хвилині відзначився Жеремі Доку, а на 38-й хвилині Матеуш Нунеш подвоїв перевагу "городян". Гості відповіли на 86-й хвилині голом Тома Інса, але на більше їх не вистачило.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Вотфорд"

Наступний матч "Манчестер Сіті" проведе 28 вересня в рамках АПЛ на виїзді проти "Ньюкасла", після чого "небесно-блакитні" 1 жовтня у гостях позмагаються зі "Слованом" з Братислави у другому турі Ліги чемпіонів.

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