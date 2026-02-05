"Манчестер Сіті" повторно переміг "Ньюкасл" і вийшов до фіналу Кубка англійської ліги

"Манчестер Сіті" – "Ньюкасл" / © Associated Press

Реклама

"Манчестер Сіті" обіграв "Ньюкасл" у матчі-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 3:1 .

У першому таймі господарі тричі вразили ворота суперника – дубль оформив Омар Мармуш, ще один гол забив Тіджані Рейндерс.

У другому таймі гості відквитали один м'яч зусиллями Ентоні Еланги, але на підсумок протистояння це вже не вплинуло.

Реклама

Оскільки в першому матчі "городяни" на виїзді обіграла "сорок" з рахунком 2:0, то саме вони й тріумфували за сумою двох зустрічей (5:1) та вийшли до фіналу Кубка англійської ліги.

У фіналі турніру команда Хосепа Гвардіоли позмагається з "Арсеналом", який в іншому півфіналі за сумою двох поєдинків пройшов "Челсі" (4:2).

Фінальний матч Кубка англійської ліги між "Арсеналом" і "Манчестер Сіті" відбудеться 22 березня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.